В Федерации футбола Германии начали переговоры с Нагельсманом

Федерация футбола Германии начала переговоры с менеджером Юлианом Нагельсманом, сообщает Спорт1.

Поскольку Юрген Клопп недоступен для переговоров и пока не будет возглавлять сборную Германии, потому что он лоялен Ливерпулю и хочет отработать свой контракт, рассчитанный до 2026 года.

Немецкий футбольный союз начал переговоры с бывшим менеджером Баварии Мюнхен Юлианом Нагельсманом. Сам немецкий специалист заинтересован в работе в сборной. Для него это возможность быть тренером Германии на домашнем турнире. Также имя Нагельсмана обсуждается и внутри коллектива.

Напомним, что во вторник, 12 сентября, Германия победила Францию в товарищеском матче со счетом 2:1. Хозяева отлично начали игру и уже на четвертой минуте Томас Мюллер открыл счет в матче и вывел Германию вперед. На 87-й минуте хозяева поймали французов на контратаке и Лерой Сани забил второй мяч Бундестим. Через две минуты тот же Сане забил игрока Франции в своей штрафной и Гризман сократил отставание.

Германия победила впервые за полгода.