В эфире телеканала "Реала" жестко раскритиковали судейство в матче с "Барселоной"

В эфире клубного телеканала "Реала" были озвучены критические комментарии по поводу судейства во время матча чемпионата Испании между "Реалом" и "Барселоной" (1:2) в 26-м туре Ла Лиги.

Как сообщает Marca, на телеканале подвергли критике арбитра и тех, кто был ответственен за использование системы видеоповторов.

Большая часть критики была связана с отмененным голом Марко Асенсио из-за офсайда.

Кроме того, сообщается, что на телевидении клуба "Реал" высказывали свое недовольство как в последнем матче с "Барселоной", так и в предыдущих играх и даже в прошлых сезонах.