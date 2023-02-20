В дортмундской "Боруссии" назвали причину отказа от подписания Роналду
Управляющий директор дортмундской “Боруссии” Дортмунд Карстен Крамер назвал причину, почему клуб не стал подписывать португальского нападающего Криштиану Роналду.
“Ценность ”Боруссии" не зависит от количества подписчиков в социальных сетях. Для нас главное то, что мы являемся футбольным клубом. Безусловно, мы думаем о маркетинге. Но если мы дома проиграем “Фрайбург” со счетом 0:3, то данные идеи не помогут даже при максимальном развитии нашего бренда", - приводит слова Крамера Kicker.
Напомним, что 38-летний Роналду в ноябре прошлого года перешел в “Аль-Наср” на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел за саудовский клуб пять матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.
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