В дом форварда "Реала" проникли грабители во время финала Кубка Испании

Во время матча финала Кубка Испании между “Реалом” и “Осасуной” в дом форварда мадридского клуба Родриго Гоэса проникли неизвестные.

Как пишет местная пресса, полиция уже разыскивает преступников.

Отметим, что злоумышленники проникли в жилье, где вместе с футболистом проживают его родители.

Интересно, что в финальном матче турнира Родриго оформил дубль, а его команда завоевала трофей.