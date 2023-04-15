В честь Месси создали фреску в Буэнос-Айресе (фото)
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер сборной Аргентины
В честь капитана сборной Аргентины Лионеля Месси была создана фреска в Буэнос-Айресе.
Ее установили при подержке известного футбольного портала Goal.
Работы по созданию фрески затянулись на три месяца, а сделали ее из 168 плиток, на сборку которых ушло 12 дней.
В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, где он был назван лучшим футболистом турнира.
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