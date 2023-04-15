В честь Месси создали фреску в Буэнос-Айресе (фото)

В честь капитана сборной Аргентины Лионеля Месси была создана фреска в Буэнос-Айресе.

Ее установили при подержке известного футбольного портала Goal.

Работы по созданию фрески затянулись на три месяца, а сделали ее из 168 плиток, на сборку которых ушло 12 дней.

В прошлом году Месси в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре, где он был назван лучшим футболистом турнира.