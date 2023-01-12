В честь Хакими назвали стадион в Марокко

В марокканском городе Эль-Каср эль-Кабир местный стадион получил название в честь защитника национальной команды Ашрафа Хакими.

Об этом 24-летний футболист “ПСЖ” сообщил в социальной сети.

Молодой игрок лично посетил церемонию открытия, устроенную в его честь властями города.

Интересно, что в этом городе родилась мать Хакими.

“Хочу сказать жителям города за поддержку и любовь ко мне. Этот город занимает особое место в моём сердце. Для меня честь быть среди вас, моей семьи и моих близких. Спасибо от всего сердца”, - сказал он.