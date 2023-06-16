В чемпионате Южной Америки выдали очень странную желтую карточку

В ходе матча между командами "Блумфонтейн Селтик" и "Кайзер Чифс" в Южной Африке произошел необычный эпизод.

По ходу встречи игрок одной из команд получил желтую карточку за то, что слишком долго показывал дриблинг, удерживая мяч у себя.

Несмотря на то, что финты футболисты не выглядели слишком убедительными, соперник попросту не пытался отобрать мяч, так как вел в счете 3:2.

По мнению арбитра, “нарушитель” намеренно тянул время, за что и был наказан.