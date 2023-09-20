В чемпионате Италии произошла первая тренерская отставка в сезоне

Официальный сайт "Эмполи" объявил об увольнении главного тренера Паоло Дзанетти.

Руководство клуба решило попрощаться с известным специалистом после разгромного поражения от "Ромы" 19 сентября. В этой встрече “волки” уничтожили соперника со счетом 0:7. Матч проходил в рамках четвертого тура чемпионата Италии и это было четвертое поражение “Эмполи” кряду.

Клуб выразил искреннюю благодарность Дзанетти за его работу. Там обратили внимание на то, что именно Дзанетти спас команду от вылета из элиты итальянского футбола в прошлом сезоне.

"Эмполи" также пожелал тренеру и его сотрудникам успехов в будущих спортивных и профессиональных начинаниях.

Паоло Дзанетти пришел в скромный итальянский клуб в июне 2022 года. Под его руководством команда заняла 14-е место с 43 очками в прошлом сезоне. В текущем сезоне клуб занимает последнее 20-е место, не набрав ни одного очка. В четырех матчах “Эмполи” пропустил 12 мячей и не забил ни одного.

Ранее Дзанетти также работал в "Венеции", "Асколи" и "Зюдтироле".