В чемпионате Франции выбрали лучшего игрока сезона

Нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в чемпионате Франции, сообщает Get French Football News.

В борьбе за награду форвард опередил своего одноклубника Лионеля Месси, а также Луиса Опенда и Секо Фофана ("Ланс") и Джонатана Дэвида ("Лилль").

В нынешнем сезоне 24-летний Мбаппе забил 28 голов в 33 матчах Лиги 1 и является лучшим бомбардиром турнира. Его контракт с ПСЖ действует до лета 2025 года.

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