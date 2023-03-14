В чемпионате Франции оформили самый быстрый хет-трик за 50 лет

Форвард “Ланса” Лои Опенда стал автором самого быстрого хет-трика за последние 50 сезонов Лиги 1.

Во вчерашнем матче против “Клермона" (4:0) 23-летний бельгиец забил 3 мяча за 4 минуты 30 секунд.

Это лучший показатель за последние последних 50 сезонов.

Прошлый рекорд был установлен в 2005 году, когда Матта Муссилу оформил хет-трик за 4 минуты 34 секунды.