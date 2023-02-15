В чемпионате Франции назвали лучшего игрока января

Нападающий “Монако” Виссам Бен Йеддер получил награду лучшему футболисту чемпионата Франции по итогам января.

В первом месяце 2023 года 32-летний француз сыграл в трех матчах, в которых забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.

При этом “Монако” выиграл лишь одну их этих трех игр, остальные две завершились вничью.

Также на награду претендовали форвард “Марселя” Алексис Санчес и хавбек “Ланса” Пшемыслав Франковски.