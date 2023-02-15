В чемпионате Франции назвали лучшего игрока января
Новости футбола Сегодня, 03:56
Фото: твиттер Монако/Автор неизвестен
Нападающий “Монако” Виссам Бен Йеддер получил награду лучшему футболисту чемпионата Франции по итогам января.
В первом месяце 2023 года 32-летний француз сыграл в трех матчах, в которых забил 4 гола и сделал 1 голевую передачу.
При этом “Монако” выиграл лишь одну их этих трех игр, остальные две завершились вничью.
Также на награду претендовали форвард “Марселя” Алексис Санчес и хавбек “Ланса” Пшемыслав Франковски.
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