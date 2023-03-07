В "Челси" урежут зарплату всем новичкам, пришедшим при новых владельцах

Зарплаты ряда футболистов “Челси” снизятся, если клуб по итогам сезона не попадет в Лигу чемпионов.

По данным The Telegraph, речь идет об игроках, которые пришли в команду при новом владельце Тодде Боули.

Ожидается, что оклад некоторых из них будет ниже на 25 и более процентов.

В то же время игроки, подписавшие контракты с клубом до прихода Боули, будут получать прежнюю зарплату.

Напомним, что в данный момент “синие” занимают 10-е место в таблице АПЛ и отстают от 4-го места на 11 очков.