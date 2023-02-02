В "Челси" приняли решение по 38-летнему Тьяго Силве
Новости футбола Сегодня, 13:42
Фото: инстаграм Тьяго Силвы/Автор неизвестен
Бразильский защитник “Челси” Тьяго Силва сообщил, что клуб планирует продлить с ним контракт, который истекает летом 2023 года.
“Я веду переговоры с ”Челси" о новом контракте. Возможно, подписание соглашения произойдет в ближайшие дни. Я тоже хочу остаться в клубе", - приводит слова Силвы ESPN.
В нынешнем сезоне 38-летний Силва провел за “Челси” 23 матча во всех турнирах, не забил ни одного мяча и отдал две голевые передачи.
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