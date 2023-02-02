В "Челси" определились с будущим Поттера

“Челси” не планирует увольнять главного тренера Грэма Поттера, даже если команда не добьется успеха в ближайшее время.

Как сообщает The Guardian, даже несмотря на значительные расходы на трансферы, в клубе понимают, что тренеру нужно время для построения команды.

Боссы “синих” готовы даже готовы смириться с тем, что “Челси” не попадет в Лигу чемпионов по итогам текущего сезона.

Источник заверяет, что именно Потерр будет проводить предсезонную подготовку летом 2023 года.

Напомним, что сейчас лондонцы идут на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ.