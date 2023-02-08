В "Челси" обозначили трансферную цель на лето 2023 года

“Челси” активно интересуется защитником “Интера” Дензелом Думфрисом.

Как сообщает издание Todofichajes, “синие” попытаются подписать 26-летнего футболиста в следующее трансферное окно.

Ожидается, что за игрока сборной Нидерландов “Челси” заплатит около € 40 млн.

Текущий контракт футболиста с “Интером” рассчитан до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне в чемпионате Италии Думрфис провел 18 матчей, в которых забил гол и отдал два ассиста.