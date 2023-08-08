В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте сообщила, что травмированный французский нападающий Кристофер Нкунку перенес операцию на колене.

Ожидается, что футболист вернется в строй не раньше чем через четыре месяца. Таким образом, форвард может дебютировать за английский клуб не раньше декабря 2023 года. Эту травму француз получил в товарищеском матче против дортмундской “Боруссии” (1:1).

Нкунку перешел в “Челси” в июле 2023 года из немецкого клуба “РБ Лейпциг”. Английский клуб заплатил за игрока 60 миллионов евро. Нкунку подписал с “Челси” контракт, который будет действует до лета 2029 года. В составе “РБ Лейпциг” форвард принял участие в 172 матча во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 56 результативных передач. Ранее он играл за “Пари Сен-Жермен”, провел за клуб 78 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Нкунку является двукратным обладателем Кубка Германии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

Нкунку с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 10 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.