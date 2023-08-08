АНГ АНГ
Главная Новости В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку

В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку

Новости футбола Сегодня, 15:03
В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку Фото: инстаграм Кристофера Нкунку/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Челси” на официальном сайте сообщила, что травмированный французский нападающий Кристофер Нкунку перенес операцию на колене.

Ожидается, что футболист вернется в строй не раньше чем через четыре месяца. Таким образом, форвард может дебютировать за английский клуб не раньше декабря 2023 года. Эту травму француз получил в товарищеском матче против дортмундской “Боруссии” (1:1).

Нкунку перешел в “Челси” в июле 2023 года из немецкого клуба “РБ Лейпциг”. Английский клуб заплатил за игрока 60 миллионов евро. Нкунку подписал с “Челси” контракт, который будет действует до лета 2029 года. В составе “РБ Лейпциг” форвард принял участие в 172 матча во всех турнирах, забил 70 голов и отдал 56 результативных передач. Ранее он играл за “Пари Сен-Жермен”, провел за клуб 78 матчей, забил 11 голов и отдал четыре результативные передачи.

Нкунку является двукратным обладателем Кубка Германии в сезонах-2021/2022 и 2022/2023.

Нкунку с 2022 года играет за сборную Франции. Всего он провел за французскую национальную команду 10 матчей, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Челси Премьер-лига Англия
Популярные новости
"Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Новости футбола Сегодня, 16:08 "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне
ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего Новости футбола Сегодня, 00:00 ПСЖ объявил о переходе звездного португальского нападающего
Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму Новости футбола Вчера, 12:55 Месси увеличил отрыв от Роналду по числу голов со штрафных ударов и вплотную приблизился к Бекхэму
"Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова Новости футбола 06 авг 2023, 14:23 "Тоттенхэм" уничтожил "Шахтер" в прощальном матче Пятова
"Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити" Новости футбола 06 авг 2023, 14:06 "Арсенал" в невероятном матче выиграл Суперкубок Англии у "Манчестер Сити"
Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги Новости футбола 06 авг 2023, 08:00 Украинец Артем Довбик перешел в клуб Ла Лиги
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:27 ПСВ одержал разгромную победу в квалификации Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 16:08 "Барселона" обыграла "Тоттенхэм" и выиграла первый трофей в сезоне Новости футбола Сегодня, 15:47 Опытный защитник "Манчестер Сити" отказался переходить в "Баварию" Новости футбола Сегодня, 15:36 "Пари Сен-Жермен" определился с ценой на Неймара Новости футбола Сегодня, 15:30 "Арсенал" заплатит 30 млн евро за вратаря сборной Испании Новости футбола Сегодня, 15:27 Киевское "Динамо" назвало состав на матч с "Арисом" в Лиге Конференций Новости футбола Сегодня, 15:15 Конкурент Зинченко в "Арсенале" может перейти в "Реал Сосьедад" Новости футбола Сегодня, 15:08 "Тоттенхэм" объявил о переходе талантливого аргентинского нападающего Новости футбола Сегодня, 15:03 В "Челси" назвали сроки восстановления травмированного Нкунку Новости футбола Сегодня, 14:54 "Тоттенхэм" объявил о переходе защитника за 40 млн евро
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Флуминенсе - Архентинос Хуниорс 9 августа 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интернасьонал - Ривер Плейт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Панатинаикос - Марсель 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Слован Братислава - Маккаби Хайфа 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Рейнджерс - Серветт 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Ипсвич - Бристоль Роверс 9 августа 2023 года Футбол 09 авг 2023 Прогноз на матч Бенфика - Порту 9 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Струга - Свифт Эсперанж 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Карабах - ХИК 10 августа 2023 года Футбол 10 авг 2023 Прогноз на матч Русенборг - Хартс 10 августа 2023 года