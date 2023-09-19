В Челси надеются на возвращение двух полузащитников в следующий матч

Прошлый матч против Борнмута пропускали два полузащитника Челси Мойзес Кайседо и Нони Мадуэке, сообщает Daily Mail.

Однако в клубе надеются, что они вернутся к следующему матчу против Астон Вилы в воскресенье. Полузащитник Кайседо и вингер Мадуэке пропустили нулевую ничью "Челси" против "Борнмута" в воскресенье после возвращения из сборной из-за проблем с коленом и мышцами соответственно, и они стали последними звездами "синих", которые присоединились к списку травмированных.

Их травмы не считались слишком серьезными, а матчи пропустили, чтобы не рисковать. Кроме этого, вскоре может вернуться нападающих Армандо Брою. Он вернулся к тренировкам и постепенно готовится. В течение следующих семи дней Челси проведет игры против Лутона, Манчестер Сити и Нортгемптон Тауна, и ожидается, что Броя примет участие по крайней мере в одной из игр.

Напомним, что Мадуэке перешел в Челси в январе 2023 года за 29 млн фунтов, подписав с лондонским клубом контракт на семь с половиной лет. 2 мая 2023 забил первый гол за "Челси" в гостевой игре с "Арсеналом" (3:1) в рамках Английской премьер лиги. Кайседо перебрался на Стемфорд Бридж 14 августа 2023 года за 115 млн. фунтов, что стало британским трансферным рекордом.