В бразильском словаре появилось слово "Пеле"

В бразильском словаре португальского языка теперь слово "Пеле" официально означает "лучший", в честь легендарного нападающего сборной Бразилии. Об этом сообщает фонд имени футболиста в своём официальном Twitter.

В словаре приводятся примеры использования слова Пеле: "Он - Пеле баскетбола", "Она - Пеле в мире тенниса", "Она - Пеле бразильской драматургии".

Напомним, что Пеле скончался в декабре 2022 года в возрасте 82 лет от ракового заболевания. Он был единственным футболистом в истории, кто трижды выиграл золотые медали на чемпионатах мира (1958, 1962, 1970). За сборную Бразилии он провёл 92 матча и забил 77 голов. Большую часть своей клубной карьеры Пеле играл за родной бразильский "Сантос".