В Бразилии во время матча судья ударил футболиста ножом

В Бразилии во время матча между любительскими командами произошла настоящая трагедия.

Во время встречи судья назначил пенальти, что вызвало ярость со стороны игрока наказанной команды. После решения арбитра 25-летний футболист начал угрожать ему.

В один из моментов на поле выбежал 14-летний сын судьи и передал ему нож, которым арбитр несколько раз ударил футболиста.

К счастью, ранения не привели к смерти, однако раненый игрок все еще остается в больнице.

Арбитра после матча нашли и арестовали.