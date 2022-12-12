В Бразилии сообщили об изменении в состоянии госпитализированного Пеле

Состояние бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле улучшилось, сообщает Globo.

“Состояние Пеле улучшается. Особенно это касается респираторной инфекции. Прогнозов по выписке нет”, - говорится в сообщении.

82-летний Пеле был госпитализирован 29 ноября. Ранее сообщалось, что экс-футболист на протяжении длительного времени борется с онкологией и проходит химиотерапию.

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