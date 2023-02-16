В Бразилии придумали суровое наказание за расизм
Новости футбола Сегодня, 06:00
Фото: открытые источники
Бразильская конфедерация футбола (CBF) ужесточила наказание за расизм.
Теперь в стране будут наказывать нарушителей лишением очков команды. При этом наказать клуб могут даже за поведение болельщиков.
С регламентом уже ознакомились все 20 клубов высшего дивизиона.
Ожидается, что впервые правило будет применено в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.
“Борьба с расизмом не терпит промедления. Мы готовы идти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований”, – заявил президент CBF Эдналдо Родригес.
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