В Бразилии придумали суровое наказание за расизм

Бразильская конфедерация футбола (CBF) ужесточила наказание за расизм.

Теперь в стране будут наказывать нарушителей лишением очков команды. При этом наказать клуб могут даже за поведение болельщиков.

С регламентом уже ознакомились все 20 клубов высшего дивизиона.

Ожидается, что впервые правило будет применено в Кубке Бразилии, который стартует 22 февраля.

“Борьба с расизмом не терпит промедления. Мы готовы идти дальше в плане наказаний и даже можем лишить клуб очков в одном из наших соревнований”, – заявил президент CBF Эдналдо Родригес.