В Бразилии пытались похитить девушку и ребенка Неймара

В бразильском городе Котия произошла попытка похищения девушки и новорожденной дочери Неймара, который сейчас выступает за саудовский клуб «Аль-Хиляль».

Инцидент был зафиксирован ночью 7 ноября, о чем написало местное издание O Globo.

По информации источника, похитители проникли в дом матери девушки футболиста примерно в три часа ночи местного времени.

Злоумышленники похитили ценные предметы, дизайнерские сумки и часы на общую сумму около 120 000 долларов. Также преступники хотели найти местонахождение девушки Бруны Бьянкарди и их младенца.

Уже точно известно, что к преступлению причастен 19-летний местный житель, его удалось задержать.

Неймар и Бьянкарди подтвердили в социальных сетях, что с ними и их дочерью все в порядке.

Напомним, что бразилец играет саудовский клуб «Аль-Хиляль» с лета текущего года.