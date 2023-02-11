В Бразилии отреагировали на слухи о приглашении Анчелотти в сборную

Бразильская конфедерация футбола заявила, что не ведет переговоры с тренером “Реала” Карло Анчелотти по поводу назначения в сборную Бразилии.

В заявлении говорится, что такая информация “является необоснованной”.

Глава конфедерации Эднальдо Родригес заявил, что имя нового тренера будет объявлено в нужное время, а проходить выбор наставника будет публично.

Напомним, что сборная Бразилии осталась без тренера после ухода Тите после чемпионата мира в Катаре.