В Бразилии объявили двухдневный траур из-за смерти Пеле

В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти легенды мирового футбола Пеле.

Указ издал президент страны Жаир Болсонару, он вступил в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, что легендарный бразильский футболист умер вчера, ему было 82 года.

29 ноября трехкратный чемпион мира попал в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. Известно, что в последнее время он также проходил лечение рака толстой кишки, но химиотерапия перестала давать нужный результат.