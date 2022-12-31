В борьбу за украинца Мудрика вступил еще один английский топ-клуб

Лондонский “Челси” интересуется вингером “Шахтера” Михаилом Мудриком, которого активно пытается приобрести лондонский “Арсенал”.

Как пишет The Guardian, пока речи о конкретике не идет, но “синие” начали следить за развитием событий

Отметим, что недавно “Арсенал” сделал первое предложение по футболисту в размере 65 млн евро.

В то же время “Шахтер" намерен выручить за украинца около 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Мудрик сыграл в 24 матчах, в которых забил 10 голов и отдал восемь результативных передач.