В борьбу за Харри Кейна вступил неожиданный клуб

Нападающий лондонского “Тоттенхэма” и сборной Германии Харри Кейн может переехать в Саудовскую Аравию, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, интерес к футболисту проявляет “Аль-Хилаль”. Представители саудовского клуба уже обсудили возможность трансфера с посредником. Форвард не заинтересован в переезде в Саудовскую Аравию, но “Аль-Хилаль” может предложить ему очень выгодные условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что Кейн хочет перейти в “Баварию” и ради этого отказался продлевать с “Тоттенхэмом” контракт, который действует до лета 2024 года.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.