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В Бергамо без голов. Ювентус поделил очки с Аталантой

Новости футбола Сегодня, 13:58
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
В Бергамо сухо. Ювентус поделил очки с Аталантой Фото: twitter.com/SerieA/ Автор неизвестен

В матче седьмого тура итальянской Серии А встретились Аталанта и Ювентус. Матч прошел в Бергамо на Атлети Адзурри д’Италия.

Подопечные Гасперини еще не теряли очков в домашних матчах этого сезона. Отметим, что все победы были добыты без пропущенных голов. Ювентус свой предыдущий выездной матч проиграл скромному Лечче.

В первом тайме стоит отметить два отличных момента Юве. После ударов Фаджоли и Мойзе Кина дважды выручал вратарь хозяев Муссо. А в начале второго тайма хороший шанс открыть счет имел Кьеза — очередной шикарный сейв вратаря бергамасков. Аталанта ответила неточным ударом де Кетеларе и штрафным в исполнении Муриэля, с которым справился Щенсный. А на последних минутах Тен Копмейнерс допустил обидный промах.

Аталанта — Ювентус — 0:0.

После этой ничьи Ювентус и Аталанта остались на четвертом и пятом месте соответственно. В турнирной таблице команды по-прежнему разделяет всего один балл.

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