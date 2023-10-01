В Бергамо без голов. Ювентус поделил очки с Аталантой

В матче седьмого тура итальянской Серии А встретились Аталанта и Ювентус. Матч прошел в Бергамо на Атлети Адзурри д’Италия.

Подопечные Гасперини еще не теряли очков в домашних матчах этого сезона. Отметим, что все победы были добыты без пропущенных голов. Ювентус свой предыдущий выездной матч проиграл скромному Лечче.

В первом тайме стоит отметить два отличных момента Юве. После ударов Фаджоли и Мойзе Кина дважды выручал вратарь хозяев Муссо. А в начале второго тайма хороший шанс открыть счет имел Кьеза — очередной шикарный сейв вратаря бергамасков. Аталанта ответила неточным ударом де Кетеларе и штрафным в исполнении Муриэля, с которым справился Щенсный. А на последних минутах Тен Копмейнерс допустил обидный промах.

Аталанта — Ювентус — 0:0.

После этой ничьи Ювентус и Аталанта остались на четвертом и пятом месте соответственно. В турнирной таблице команды по-прежнему разделяет всего один балл.