В Бельгии фанаты забросали гостевой сектор дохлыми крысами (фото)

‍Болельщики бельгийского "Шарлеруа" закидали болельщиков "Стандарда" окрашенных в красную краску дохлых крыс.

Инцидент произошел после матча поражения между командами 14 апреля, в котором “Стандард” победил со счетом 3:1.

После финального свистка фанаты домашней команды, одетые в белые костюмы и балаклавы, кинули в гостевой сектор десятки дохлых грызунов. Также известно, что они называли себя "борцами с вредителями".

Пострадавшая сторона призвала организации по защите животных и лигу принять меры.