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В Баварии считают, что смогут подписать Флориана Вирца

Новости футбола Сегодня, 15:29
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
В Баварии считают, что смогут подписать Флориана Вирца Фото: chelseablues.ru/ Автор неизвестен

Полузащитник Байера Флориан Виртц считается одной из главных целей Баварии в ближайшем будущем, сообщают Кристиан Фальк и Тоби Альшафль.

Отца, а по совместительству и агента игрока ранее видели в Мюнхене с представителями действующего чемпиона Германии, и отзывы были положительными.

В клубе считают, что Виртц – это тот игрок, за которого они не должны проигрывать конкуренцию иностранным клубам, и его следует оставить в Бундеслиге даже несмотря на высокую цену.

Добавим, что 20-летний Флориан является воспитанником леверкузенского клуба. В 113 матчах за первую команду он забил 26 голов и отдал 34 результативные передачи.

В прошлом году футболист пропустил 10 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

Отметим, что Трансфермаркт оценивает Вирца в 85 миллионов евро. Его действующий контракт с Байером истекает летом 2027-го.

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