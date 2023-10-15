В Баварии считают, что смогут подписать Флориана Вирца

Полузащитник Байера Флориан Виртц считается одной из главных целей Баварии в ближайшем будущем, сообщают Кристиан Фальк и Тоби Альшафль.



Отца, а по совместительству и агента игрока ранее видели в Мюнхене с представителями действующего чемпиона Германии, и отзывы были положительными.



В клубе считают, что Виртц – это тот игрок, за которого они не должны проигрывать конкуренцию иностранным клубам, и его следует оставить в Бундеслиге даже несмотря на высокую цену.



Добавим, что 20-летний Флориан является воспитанником леверкузенского клуба. В 113 матчах за первую команду он забил 26 голов и отдал 34 результативные передачи.



В прошлом году футболист пропустил 10 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.



Отметим, что Трансфермаркт оценивает Вирца в 85 миллионов евро. Его действующий контракт с Байером истекает летом 2027-го.