В "Баварии" рассказали об условиях аренды Канселу

Спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич рассказал, на каких условиях клуб арендовал защитника “Манчестер Сити” Жоау Канселу.

“Мы арендовали Канселу с правом выкупа за 70 миллионов евро, но без обязательства выкупа”, - приводит слова Салихамиджича журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

28-летний Канселу перешел в “Баварию” в зимнее трансферное окно. За немецкий клуб он провел два матча и отдал один голевой пас.

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