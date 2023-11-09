В Баварии рассказали о будущем двух легенд клуба

Президент “Баварии” Герберт Хайнер рассказал о том, что ждет в команде легендарных голкипера Мануэля Нойера и хавбека Томаса Мюллера.

Хайнер подчеркнул, что клуб готов и дальше сотрудничать со стражем ворот, если его форма будет продолжать развиваться так же успешно, как в последнее время.

“Нойер уже на пути к своей лучшей форме, и клуб полностью ценит его вклад в команду”, - сказал он.

Говоря о Мюллере, Хайнер отметил, что его ценность для команды трудно переоценить.

“Клуб не спешит с принятием решения относительно будущего Мюллера, и полузащитник знает, что он высоко ценится в команде”, - добавил он.

Также президент клуба высказался о возможности трудоустройства Мюллера и Нойера в структуру клуба. Он признался, что был бы рад, если бы они согласились на такое предложение после завершения карьеры.

Отметим, что Нойер сыграл за “Баварию” 491 матч, в то время как на счету Мюллера 679 игр и 237 голов. Их контракты действуют до лета 2024 года.