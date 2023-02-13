В "Баварии" рассказали, как будут останавливать Месси

Главный тренер “Баварии” Юлиан Нагельсман рассказал, как его команда будет противодействовать нападающему “Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

“Все 90 минут мы должны играть командно. Мы должны не давать получать мяч Месси, Неймару и Мбаппе. Кроме того, их крайние защитники очень скоростные. В ПСЖ вообще много талантливых футболистов. Они тоже думают, как остановиться наших игроков. В таких матчах все определяет текущая форма команд”, - приводит слова Нагельсманна пресс-служба немецкого клуба.

Матч ПСЖ - “Бавария” состоится завтра, 14 февраля. Встреча пройдет в Париже, и начнется в 22:00.

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