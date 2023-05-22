В "Баварии" прокомментировали информацию о возможном переходе Роналду

Генеральный директор мюнхенской “Баварии” Оливер Кан прокомментировал информацию о том, что бизнесмен Маркус Шон может профинансировать для клуба переход нападающего “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду.

“Конечно, нашим долгом было рассмотреть, сможет ли он подойти нам. Но у нас есть четкая командная философия”, - приводит слова Кана Abendzeitung.

Ранее сообщалось, что Шон обратился к Кану c предложением оплатить трансфер португальца. Кроме того, бизнесмен готов взять на себя часть зарплаты форварда. Взамен Шон хочет получать процент от дохода от продажи футболок Роналду.

В нынешнем сезоне 38-летний Роналду провел за “Аль-Наср” 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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