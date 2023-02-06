В "Баварии" произошел раскол из-за Нойера

Часть футболистов “Баварии” поддержали вратаря Мануэля Нойера в его конфликте с главным тренером Юлианом Нагельсманном, сообщает kicker.

Напомним, что ранее Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича. В ответ на это Нагельсманн заявил, что голкипер не имел права давать такое интервью.

Стоит отметить, что в данный момент Нойер восстанавливается после перелома ноги, который он получил на горнолыжном курорте.

В нынешнем сезоне 36-летний Нойер провел за “Баварию" 16 матчей во всех турнирах и пропустил 14 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Феерия Дортмунда, победы "Баварии" и "Униона": результаты 19-го тура Бундеслиги.