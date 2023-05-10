В "Баварии" ответили на слухи об уходе Мюллера

Генеральный директор “Баварии” Оливер Кан ответил на слухи о возможном уходе нападающего Томаса Мюллера.

Ранее СМИ писали, что многолетний лидер команды покинет ее в конце сезона.

Кан отметил, что такого не произойдет, так как Мюллер очень важен для команды и находится в хорошей форме и обладает сильным характером.

“Уверен, что этот футболист еще сыграет много матчей за ”Баварию", - сказал он.

Напомним, что Мюллер играет за “Баварию” с 2009 года, а его контракт рассчитан до конца следующего сезона.