В "Баварии" оценили вероятность подписания Гвардиола

В “Баварии” рассказали о том, проявляет ли клуб интерес к защитнику “Лейпцига” Йошко Гвардиолу.

Как заявил спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич, сейчас в его команде нет проблем в центре обороны.

"У нас есть де Лигт, Юпамекано, Лукас Эрнандес – три топ-игрока. Еще у нас есть Йосип Станишич, которому нужно получать больше игровой практики.

Мы не планируем подписание нового центрбека", - сказал он.