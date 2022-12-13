В "Баварии" отреагировали на слухи об интересе к вратарю сборной Хорватии

Спортивный директор “Баварии” Оливер Кан прокомментировал информацию об интересе к вратарю загребского “Динамо” и сборной Хорватии Доминику Ливаковичу.

“Человек, остановивший Бразилию, для меня будет героем. Я всегда болею против них, так как это личное для меня с 2002 года (смеется). Ливакович, безусловно, достоин похвалы за свою игру. Он достоин играть за топ-клуб. Но ”Бавария" им не интересуется", - приводит слова Кана 90min.

В текущем сезоне Ливакович провел 16 матчей и пропустил 17 голов за свой клуб. На ЧМ-2022 в Катаре он пропустил три гола в пяти играх.

Не пропустите: Бускетс может завершить карьеру в сборной Испании.