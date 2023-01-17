Главная Новости В "Баварии" отреагировали на слухи о переговорах по трансферу Зоммера

В "Баварии" отреагировали на слухи о переговорах по трансферу Зоммера

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Яна Зоммера/Автор неизвестен Фото: инстаграм Яна Зоммера/Автор неизвестен

Член правления мюнхенской “Баварии” Оливер Кан прокомментировал информацию о переговорах по трансферу вратаря менхенгладбахской “Боруссии” и сборной Швейцарии Яну Зоммеру.

"Два клуба находятся в процессе переговоров. Я не знаю, чем они закончатся, но я не потерял сон из-за этого.

У нас нет проблем с вратарями. У нас есть отличный голкипер Ульрайх. Мы можем на него положиться, но должны учитывать вероятность, что он может получить травму. Поэтому мы рассматриваем разные варианты. Нет смысла называть конкретные имена. Мы детально рассмотрим каждый вариант, а затем примем решение", - приводит слова Кана Sky Germany.

Ранее сообщалось, что “Боруссия" отказала “Баварии” в продаже 34-летнего Зоммера за восемь миллионов евро плюс еще один миллион в виде бонусов.

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эксперт Dailysports Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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