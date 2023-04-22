В "Баварии" недовольны игрой Горецки

По словам журналиста Керри Хоу, руководство мюнхенской “Баварии” выразило недовольство игрой полузащитника Леона Горецки в этом сезоне.

Несмотря на то, что он недавно восстановился после травмы, Горецка быстро обеспечил себе место в основном составе.

Тем не менее, руководство чемпиона Германии обеспокоено его непостоянством и надеется вскоре увидеть улучшения.

В текущем сезоне немецкой Бундеслиги Горецка забил три гола и отдал две голевые передачи.