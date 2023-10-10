В Баварии назвали точную сумму, которую заплатили за Кейна

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс впервые назвал точную сумму, которую его клуб заплатил за трансфер лидера сборной Англии Гарри Кейна из «Тоттенхэма».

По его словам, за звездного игрока клуб выложил 95 миллионов евро.

Слова Хенесса привел известный инсайдер Фабрицио Романо на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что один из самых громких трансферов года состоялся минувшим летом. Предыдущие 12 лет футболист провёл в составе «Тоттенхэма», в составе которого он стал лучшим бомбардиром с 280 голами.

Кроме того, он забил больше всего голов в составе сборной Англии. На его счету 58 мячей.

На данный момент «Бавария» занимает третье место в Бундеслиге, имея в своем активе 17 очков после семи матчей. В текущем сезоне Кейн записал на свой счет восемь голов и занимает второе место в списке бомбардиров турнира.

Отметим, что за всю свою карьеру Кейн не выиграл ни одного трофея в составе “Тоттенхэма”. С “Баварией” у него есть все шансы завоевать один из титулов уже в первом сезоне.