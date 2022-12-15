В "Баварии" надеются удержать одного из лидеров

“Бавария” намерена продлить сотрудничество с нападающим Лероем Сане.

По информации SportBild, руководство клуба начнет переговоры с футболистом ближайшим летом.

В клубе хотят, чтобы немец поставил подпись под новым контрактом до начала следующего сезона.

Отметим, что текущее соглашение хавбека рассчитано до лета 2025 года.

В этом сезоне Сане сыграл за свой клуб 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.