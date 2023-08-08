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В "Баварии" готовятся к плохим новостям о сроках возвращения Нойера

Новости футбола Сегодня, 06:00
В "Баварии" готовятся к плохим новостям о сроках возвращения Нойера Фото: твиттер Баварии

Вокруг “Баварии” продолжают распространяться слухи о возможном возвращении голкипера Мануэля Нойера.

Если в клубе говорили, что капитан и многолетний лидер команды вернется на поле уже в этом году, то теперь есть большая вероятность, что он полностью восстановится лишь в 2024 году.

По данным источника, состояние вратаря стало главной темой обсуждения на тренировочной базе клуба. В “Баварии” понимают, что изначальные прогнозы о сроках восстановления были слишком оптимистичными.

Местное издание пишет, что возвращение Нойера может произойти уже через несколько месяцев, но никак не недель.

37-летний немецкий голкипер выбыл из футбола после того, как сломал ногу во время отдыха на горнолыжном курорте перед стартом чемпионата мира в Катаре. У легенды мирового футбола был диагностирован перелом правой большеберцовой кости.

В связи с тяжелой травмой он не поехал в составе сборной Германии на мировое первенство.

Мануэль Нойер является игроком мюнхенского клуба с 2011 года. В составе “Баварии” он выигрывал все трофеи в Германии, а также побеждал в Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира.

Пономаренко Юрий Пономаренко Юрий эксперт Dailysports
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