В "Барселоне" высказались о будущем Бускетса

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с будущим капитана команды Серхио Бускетса.

По словам функционера, для команды это ключевой игрок как на поле, так и в раздевалке.

"Хави хочет, чтобы он остался, и сейчас Бускетс думает, как поступить. У него есть и другие хорошие предложения о продолжении карьеры на другом уровне.

Что касается нас, то мы пока не делали окончательного предложения, но сделаем его в ближайшее время.

Наша задача сохранить его еще на один сезон", - сказал Лапорта.

Контракт Бускетса с “Барселоной” истекает летом 2023 года.