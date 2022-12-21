В "Барселоне" сомневаются в возможности вернуть Месси

В “Барселоне” практически не верят в возможность возвращения аргентинского нападающего Лионеля Месси, который выступает за “Пари Сен-Жермен", сообщает La Vanguardia.

По сведениям источника, в каталонском клубе полагают, что форвард счастлив в Париже, поэтому уговорить его вернуться будет крайне сложно. Кроме того, ПСЖ хочет продлить с аргентинцем контракт до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 19 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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