В Барселоне снова финансовые проблемы

Президент Барселоны Жоан Лапорт несет ответственность за гарантию кредита в 20 миллионов евро, сообщает The Telegraph.

Сейчас реконструкция Камп Ноу, как стало известно, президент Хоан Лапорта обязан получить гарантию в размере 20 миллионов евро после того, как инвестор не предоставил средства для завершения финансового соглашения, которое было жизненно важной для получения клубом лицензии на участие в Ла Лиге. сезона.

Барселона пыталась продать активы, чтобы повысить доходы клуба и увеличить зарплатный фонд. В прошлом году таких активов было продано на 700 миллионов евро, что позволило купить новых игроков и стать чемпионом Ла Лиги.

Этим летом клуб начал искать новых инвесторов, потому что предыдущие не смогли заплатить. Однако если предыдущие так и не смогут заплатить, то президенту Барселоны придется покрывать выплаты лично. Эти сообщения обеспокоили американских кредиторов.

В августе "Барселона" объявила о соглашении с Либеро. Она повысила доходы Барселоны и позволила выполнить требования Ла Лиги по бюджету заработной платы. Теперь есть сомнения в том, сможет ли Либеро выполнить свои обязательства.