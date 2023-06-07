В "Барселоне" смирились с тем, что не вернут Месси

"Барселона" вряд ли сможет вернуть Лионеля Месси обратно в свою команду в ближайшее время.

По словам журналиста Рожера Торелло, в клубе уже смирились с тем, что аргентинский футболист перейдет в "Интер" Майами.

Напомним, что Месси находитсяв статусе свободного агента. На переходе в американский клуб настаивала жена Месси, Антонелла Рокуццо.

Лионель Месси является лучшим бомбардиром в истории "Барселоны". В составе каталонского клуба он выиграл 6 “Золотых мячей”.