В "Барселоне" резко отреагировали на обвинения прокуратуры

В “Барселоне” в жесткой форме отреагировали на обвинения в нарушениях, опубликованных прокуратурой Испании.

В клубе заявили, что они “предвидели данный сценарий".

"По нашему мнению, заключение прокурора — есть не что иное, как абсолютно предварительная следственная гипотеза. Всем известно, что любая гипотеза должна быть или подтверждена, или отвергнута после должного судебного расследования.

Мы готовы способствовать расследованию во всём, что потребуется. Мы никогда не подкупали арбитров", - говорится в заявлении.