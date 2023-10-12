В Барселоне рассказали о скромной зарплате Феликса

Вице-президент "Барселоны" Эдуард Ромеу высказался о подписании португальского вингера Жоау Феликса.

Напомним, что игрок сборной Португалии выступает за каталонский клуб на правах аренды из "Атлетико".

В частности, Ромеу подтвердил информацию СМИ о том, что Феликс зарабатывает в его клубе всего 400 тысяч евро за сезон. Для сравнения, в аренде в лондонском “Челси” он получал сотни тысяч фунтов каждую неделю.

"Это случай человека, который делает очень важную ставку. Очень приятно слышать это от парня, который оставался не в лучшей форме в своём клубе, а здесь он показывает великолепную игру.

Вы должны помнить о том, что “Атлетико” также заинтересован в том, чтобы эта аренда стала отличной «витриной». Надеемся, что в конце года у нас возникнет «проблема», связанная с необходимостью рассмотреть вопрос о его полноценном подписании», — приводит слова Ромеу L'esportiu.

В этом сезоне Феликс принял участие в семи матчах и отметился тремя голами и двумя результативными передачами.