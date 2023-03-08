В "Барселоне" рассказали, как уходил Месси

Президент “Барселоны” Жоан Лапорта вспомнил о том, каким был уход из команды капитана Лионеля Месси.

Напомним, что в 2021 году аргентинец перебрался в ПСЖ.

“Я должен был принять это решение. Клуб – важнее, чем любой игрок. Да, мне было грустно. Мне нужно было сделать выбор, и я выбрал этот клуб. В Париже мы встретились взглядами”, - отметил он.