В "Барселоне" попросили прекратить "мечтать" о Месси
Новости футбола Сегодня, 04:13
Фото: открытые источники
Спортивный директор “Барселоны” Йорди Круифф признал, что аргентинский форвард ПСЖ Лионель Месси остается легендой для болельщиков, но пока не стоит слишком много уделять внимания его возможному возвращению.
По словам функционера, сейчас команде следует сосредоточиться на своих собственных матчах.
“В настоящее время он является членом другой команды и борется за титулы, а клубу не стоит ожидать, что он говорит о других командах”, - сказал он.
Напомним, что каталонский гранд работает над возвращением аргентинца в команду. Пока это все на уровне слухов.
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